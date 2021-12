1.522 i casi di Covid in Sicilia, 11 i decessi

Situazione Covid-19 al 17 dicembre 2021.

Sono 1.522 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.346) a fronte di 9.455 tamponi (ieri 8.954), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 16,09%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 925, in aumento (251) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 674 casi.

586 sono i guariti, in diminuzione (-75) rispetto ai 661 di ieri, mentre si registrano 11 decessi, come le 11 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 48 (ieri erano 52); i ricoverati con sintomi sono 485 (ieri 460), mentre sono 18.585 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 17.681.

Il totale dei positivi si attesta a 19.118 casi, i guariti attualmente sono 313.470, mentre 7.329 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 19.118 925 674 251 37,24% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 313.470 586 661 -75 -11,35% [=] DECEDUTI – TOTALI: 7.329 11 11 0 0,00% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 339.917 1.522 1.346 176 13,08% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 48 52 -4 -7,69% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 9.455 8.954 501 5,60% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 16,09%. Media mensile positivi 738,65.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

104.269.620



Persone vaccinate

47.759.183

88,43 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 339.917

Palermo: 90.002 (330)

Catania: 87.714 (356)

Messina: 41.081 (266)

Siracusa: 27.478 (135)

Trapani: 22.674 (155)

Ragusa: 21.049 (60)

Caltanissetta: 19.978 (104)

Agrigento: 19.684 (69)

Enna: 10.257 (47)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 5.336.795

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 986.345 (58.913) (5.590)

Veneto: 570.842 (57.038) (5.577)

Campania: 512.821 (23.991) (1.841)

Emilia-Romagna: 484.719 (38.184) (2.507)

Lazio: 452.935 (34.655) (2.121)

Piemonte: 423.362 (23.283) (2.510)

Sicilia: 339.917 (19.118) (1.522)

Toscana: 314.692 (15.080) (1.227)

Puglia: 285.981 (6.492) (662)

Friuli Venezia Giulia: 142.386 (8.217) (809)

Liguria: 132.544 (7.556) (1.023)

Marche: 132.031 (6.416) (682)

Calabria: 99.641 (7.912) (573)

P.A. Bolzano: 95.735 (6.209) (395)

Abruzzo: 92.471 (6.382) (439)

Sardegna: 81.919 (3.819) (315)

Umbria: 70.447 (3.154) (368)

P.A. Trento: 55.658 (2.894) (267)

Basilicata: 32.745 (1.621) (88)

Molise: 15.461 (220) (33)

Valle d’Aosta:¬†14.143¬†(814)¬†(83)

Fonte dati: Ministero della Salute