1.505 i nuovi casi di Covid in Sicilia, media mensile positivi 905,86

Situazione Covid-19 al 9 aprile 2021.

Sono 1.505 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.287) a fronte di 11.097 tamponi (ieri 10.544), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 13,56%. Media mensile positivi 905,86.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -4.775, in diminuzione (-5.956) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 1.181 casi.

6.022 sono i guariti, in aumento (5.927) rispetto ai 95 di ieri, mentre si registrano 258 decessi, a differenza delle 11 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 168 (ieri erano 164); i ricoverati con sintomi sono 1.149 (ieri 1.119), mentre sono 20.435 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 25.244.

Il totale dei positivi si attesta a 21.752 casi, i guariti attualmente sono 157.371, mentre 5.015 è il numero delle vittime ad oggi.

Totale somministrazioni vaccini: 12.288.808

Persone vaccinate: 3.761.215

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 21.752 -4.775 1.181 -5.956 -504,32% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 157.371 6.022 95 5.927 6.238,95% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 5.015 258 11 247 2.245,45% [▲] TOTALE CASI: 184.138 1.505 1.287 218 16,94% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 168 164 4 2,44% [▲] TAMPONI ESEGUITI 11.097 10.544 553 5,24% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 13,56%. Media mensile positivi 905,86.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

IN SICILIA

Totale casi regionali: 184.138

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 56.607 (471)

Catania: 47.463 (238)

Messina: 22.317 (128)

Siracusa: 12.684 (110)

Trapani: 11.830 (135)

Ragusa: 10.042 (84)

Caltanissetta: 9.086 (110)

Agrigento: 8.815 (181)

Enna: 5.294 (48)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 3.736.526

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 761.637 (81.579) (3.289)

Veneto: 393.282 (32.918) (988)

Campania: 353.117 (91.238) (2.225)

Emilia-Romagna: 348.305 (68.218) (1.488)

Piemonte: 323.937 (29.683) (1.798)

Lazio: 298.580 (51.941) (1.363)

Puglia: 207.367 (51.047) (1.791)

Toscana: 206.809 (28.160) (1.309)

Sicilia: 184.138 (21.752) (1.505)

Friuli Venezia Giulia: 100.809 (11.731) (336)

Liguria: 93.187 (7.615) (421)

Marche: 91.662 (8.259) (452)

P.A. Bolzano: 69.864 (551) (110)

Abruzzo: 67.506 (10.203) (351)

Umbria: 52.157 (4.270) (201)

Calabria: 50.611 (12.047) (512)

Sardegna: 48.315 (16.449) (380)

P.A. Trento: 42.221 (1.906) (107)

Basilicata: 20.564 (5.023) (204)

Molise: 12.523 (644) (43)

Valle d’Aosta: 9.935 (1.127) (65)