1.450 i nuovi casi di Covid in Sicilia, media mensile positivi 1.042,53

Situazione Covid-19 al 15 aprile 2021.

Sono 1.450 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.542) a fronte di 10.450 tamponi (ieri 11.976), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 13,87%. Media mensile positivi 1.042,53.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 642, in aumento (1.181) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -539 casi.

802 sono i guariti, in diminuzione (-1.246) rispetto ai 2.048 di ieri, mentre si registrano 6 decessi, a differenza delle 33 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 184 (ieri erano 185); i ricoverati con sintomi sono 1218 (ieri 1.230), mentre sono 23.372 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 22.717.

Il totale dei positivi si attesta a 24.774 casi, i guariti attualmente sono 162.092, mentre 5.107 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 24.774 642 -539 1.181 -219,11% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 162.092 802 2.048 -1.246 -60,84% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 5.107 6 33 -27 -81,82% [▼] TOTALE CASI: 191.973 1.450 1.542 -92 -5,97% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 184 185 -1 -0,54% [▼] TAMPONI ESEGUITI 10.450 11.976 -1.526 -12,74% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 13,87%. Media mensile positivi 1042,53.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

Totale somministrazioni vaccini: 14.047.722 Persone vaccinate: 4.179.129

IN SICILIA

Totale casi regionali: 191.973

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 59.366 (315)

Catania: 49.110 (475)

Messina: 23.076 (122)

Siracusa: 13.460 (165)

Trapani: 12.218 (99)

Ragusa: 10.343 (40)

Caltanissetta: 9.515 (87)

Agrigento: 9.378 (95)

Enna: 5.507 (52)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 3.826.156

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 774.760 (67.918) (2.722)

Veneto: 398.843 (28.332) (1.085)

Campania: 364.489 (91.524) (2.224)

Emilia-Romagna: 354.901 (65.266) (1.150)

Piemonte: 330.972 (24.341) (1.264)

Lazio: 306.499 (50.631) (1.330)

Puglia: 215.891 (51.726) (1.867)

Toscana: 213.231 (26.786) (1.206)

Sicilia: 191.973 (24.774) (1.450)

Friuli Venezia Giulia: 102.355 (10.245) (267)

Liguria: 95.286 (6.947) (407)

Marche: 93.556 (7.736) (326)

P.A. Bolzano: 70.206 (226) (39)

Abruzzo: 68.741 (10.232) (215)

Calabria: 53.584 (13.335) (560)

Umbria: 52.846 (3.647) (116)

Sardegna: 50.524 (17.642) (279)

P.A. Trento: 42.814 (1.451) (117)

Basilicata: 21.669 (5.540) (217)

Molise: 12.747 (632) (59)

Valle d’Aosta: 10.269 (1.092) (74)