1.450 i casi di Covid in Sicilia, 17 le vittime

Situazione Covid-19 al 22 dicembre 2021.

Sono 1.450 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.423) a fronte di 9.052 tamponi (ieri 8.488), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 16,01%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 470, in diminuzione (-396) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 866 casi.

963 sono i guariti, in aumento (415) rispetto ai 548 di ieri, mentre si registrano 17 decessi, a differenza delle 9 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 73 (ieri erano 67); i ricoverati con sintomi sono 561 (ieri 538), mentre sono 21.770 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 21.329.

Il totale dei positivi si attesta a 22.404 casi, i guariti attualmente sono 316.242, mentre 7.381 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 22.404 470 866 -396 -45,73% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 316.242 963 548 415 75,73% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 7.381 17 9 8 88,89% [▲] TOTALE CASI: 346.027 1.450 1.423 27 1,90% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 73 67 6 8,96% [▲] TAMPONI ESEGUITI 9.052 8.488 564 6,64% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 16,01%. Media mensile positivi 878,55.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

106.870.004



Persone vaccinate

47.886.817

88,66 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 346.027

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 90.979 (203)

Catania: 89.305 (386)

Messina: 42.134 (193)

Siracusa: 28.029 (180)

Trapani: 23.210 (144)

Ragusa: 21.266 (57)

Caltanissetta: 20.563 (152)

Agrigento: 19.995 (11)

Enna: 10.546 (124)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 5.472.469

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 1.019.298 (81.830) (10.569)

Veneto: 589.842 (64.018) (4.522)

Campania: 523.338 (28.910) (2.650)

Emilia-Romagna: 496.266 (45.542) (2.068)

Lazio: 464.168 (41.175) (2.497)

Piemonte: 435.346 (29.943) (3.290)

Sicilia: 346.027 (22.404) (1.410)

Toscana: 321.653 (19.536) (2.038)

Puglia: 289.194 (8.189) (952)

Friuli Venezia Giulia: 145.546 (8.135) (937)

Liguria: 136.913 (8.503) (1.129)

Marche: 135.208 (6.649) (836)

Calabria: 102.274 (9.294) (676)

P.A. Bolzano: 97.150 (5.756) (399)

Abruzzo: 94.322 (7.343) (632)

Sardegna: 83.072 (4.344) (304)

Umbria: 72.470 (4.571) (677)

P.A. Trento: 56.935 (3.299) (392)

Basilicata: 33.368 (2.037) (165)

Molise: 15.586 (308) (83)

Valle d’Aosta: 14.493 (943) (67)

Fonte dati: Ministero della Salute