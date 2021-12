1.423 i casi di Covid in Sicilia, 9 le vittime

Situazione Covid-19 al 21 dicembre 2021.

Sono 1.423 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 608) a fronte di 8.488 tamponi (ieri 2.853), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 16,76%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 866, in aumento (585) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 281 casi.

548 sono i guariti, in aumento (227) rispetto ai 321 di ieri, mentre si registrano 9 decessi, a differenza delle 6 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 67 (ieri erano 63); i ricoverati con sintomi sono 538 (ieri 528), mentre sono 21.329 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 20.477.

Il totale dei positivi si attesta a 21.934 casi, i guariti attualmente sono 315.279, mentre 7.364 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 21.934 866 281 585 208,19% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 315.279 548 321 227 70,72% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 7.364 9 6 3 50,00% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 344.577 1.423 608 815 134,05% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 67 63 4 6,35% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 8.488 2.853 5.635 197,51% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 16,76%. Media mensile positivi 847,2.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

106.307.025



Persone vaccinate

47.862.253

88,62 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 344.577

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 90.776 (168)

Catania: 88.919 (331)

Messina: 41.941 (264)

Siracusa: 27.849 (136)

Trapani: 23.066 (92)

Ragusa: 21.209 (65)

Caltanissetta: 20.411 (139)

Agrigento: 19.984 (125)

Enna: 10.422 (103)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 5.436.143

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 1.008.729 (74.516) (8.292)

Veneto: 585.320 (62.774) (4.716)

Campania: 520.688 (27.337) (2.297)

Emilia-Romagna: 494.201 (44.364) (2.179)

Lazio: 461.671 (39.644) (2.285)

Piemonte: 432.056 (28.101) (3.218)

Sicilia: 344.577 (21.934) (1.423)

Toscana: 319.615 (18.181) (1.316)

Puglia: 288.242 (7.723) (673)

Friuli Venezia Giulia: 144.612 (8.120) (515)

Liguria: 135.784 (8.508) (869)

Marche: 134.372 (6.628) (689)

Calabria: 101.598 (8.909) (474)

P.A. Bolzano: 96.751 (5.728) (355)

Abruzzo: 93.691 (7.074) (235)

Sardegna: 82.768 (4.212) (186)

Umbria: 71.793 (4.130) (498)

P.A. Trento: 56.543 (3.165) (299)

Basilicata: 33.203 (1.917) (163)

Molise: 15.503 (240) (7)

Valle d’Aosta:¬†14.426¬†(939)¬†(109)

Fonte dati: Ministero della Salute