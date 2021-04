1.384 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 113 nel messinese, 10 le vittime

Situazione Covid-19 al 13 aprile 2021.

Sono 1.384 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.110) a fronte di 11.192 tamponi (ieri 7.995), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 12,36%. Media mensile positivi 980,16.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 962, in aumento (224) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 738 casi.

412 sono i guariti, in aumento (60) rispetto ai 352 di ieri, mentre si registrano 10 decessi, a differenza delle 20 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 176 (ieri erano 174); i ricoverati con sintomi sono 1.214 (ieri 1.191), mentre sono 23.281 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 22.344.

Il totale dei positivi si attesta a 24.671 casi, i guariti attualmente sono 159.242, mentre 5.068 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 24.671 962 738 224 30,35% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 159.242 412 352 60 17,05% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 5.068 10 20 -10 -50,00% [▲] TOTALE CASI: 188.981 1.384 1.110 274 24,68% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 176 174 2 1,15% [▲] TAMPONI ESEGUITI 11.192 7.995 3.197 39,99% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 12,36%. Media mensile positivi 980,16.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

Totale somministrazioni vaccini: 13.377.145 Persone vaccinate: 4.018.236

IN SICILIA

Totale casi regionali: 188.981

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 58.485 (514)

Catania: 48.292 (321)

Messina: 22.827 (113)

Siracusa: 13.190 (43)

Trapani: 12.015 (52)

Ragusa: 10.245 (54)

Caltanissetta: 9.349 (81)

Agrigento: 9.155 (141)

Enna: 5.423 (65)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 3.793.033

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 769.885 (71.341) (1.975)

Veneto: 396.677 (30.559) (883)

Campania: 360.053 (90.938) (1.627)

Emilia-Romagna: 352.908 (64.953) (785)

Piemonte: 328.269 (26.389) (1.057)

Lazio: 303.939 (52.172) (1.164)

Puglia: 212.536 (51.634) (1.191)

Toscana: 210.857 (27.414) (934)

Sicilia: 188.981 (24.671) (1.384)

Friuli Venezia Giulia: 101.862 (10.529) (371)

Liguria: 94.469 (7.465) (231)

Marche: 92.815 (7.950) (222)

P.A. Bolzano: 70.114 (313) (87)

Abruzzo: 68.265 (10.261) (174)

Umbria: 52.593 (3.856) (109)

Calabria: 52.484 (12.907) (577)

Sardegna: 49.743 (17.366) (327)

P.A. Trento: 42.564 (1.513) (119)

Basilicata: 21.241 (5.257) (182)

Molise: 12.643 (612) (0)

Valle d’Aosta: 10.135 (1.120) (48)