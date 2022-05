1.379 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 6 le vittime

Situazione Covid-19 al 2 maggio 2022.

Sono 1.379 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 3.652).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -1, in diminuzione (-1.295) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 1.294 casi.

1.374 sono i guariti, in diminuzione (-972) rispetto ai 2.346 di ieri, mentre si registrano 6 decessi, a differenza delle 12 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 46 (ieri erano 46), i ricoverati con sintomi sono 804 (ieri 802), mentre sono 115.493 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 115.496.

Il totale dei positivi si attesta a 116.343 casi, i guariti attualmente sono 990.096, mentre 10.605 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 116.343 -1 1.294 -1.295 -100,08% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 990.096 1.374 2.346 -972 -41,43% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.605 6 12 -6 -50,00% [▼] TOTALE CASI: 1.117.044 1.379 3.652 -2.273 -62,24% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 46 46 0 0,00% [▼] TAMPONI ESEGUITI 1.671 3.368 -1.697 -50,39% Media mensile positivi 3.859.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

136.862.060



Persone vaccinate

49.378.254

91,45 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.117.044

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 267.707 (334)

Catania: 232.594 (264)

Messina: 160.696 (283)

Siracusa: 101.478 (62)

Agrigento: 87.894 (106)

Trapani: 86.288 (149)

Ragusa: 81.135 (75)

Caltanissetta: 66.962 (90)

Enna: 32.290 (16)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 16.523.859 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.772.319 (151.188) (1.673)

Veneto: 1.673.702 (68.031) (1.168)

Campania: 1.611.285 (173.427) (2.104)

Lazio: 1.489.761 (152.309) (1.927)

Emilia-Romagna: 1.417.599 (56.012) (2.540)

Piemonte: 1.147.432 (62.969) (952)

Sicilia: 1.117.044 (116.343) (1.204)

Toscana: 1.100.705 (47.533) (730)

Puglia: 1.071.518 (101.626) (2.085)

Marche: 446.355 (5.228) (473)

Liguria: 428.136 (15.909) (345)

Abruzzo: 376.218 (57.614) (582)

Friuli Venezia Giulia: 364.087 (23.690) (191)

Calabria: 360.062 (84.304) (933)

Sardegna: 281.539 (29.617) (893)

Umbria: 269.399 (11.787) (384)

P.A. Bolzano: 211.276 (3.309) (132)

P.A. Trento: 161.572 (3.709) (99)

Basilicata: 128.248 (29.965) (274)

Molise: 60.473 (9.152) (189)

Valle d’Aosta: 35.129 (1.380) (18)

Fonte dati: Ministero della Salute