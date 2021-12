1.368 i casi di Covid in Sicilia, 10 i decessi

Situazione Covid-19 al 18 dicembre 2021.

Sono 1.368 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.522) a fronte di 9.368 tamponi (ieri 9.455), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 14,6%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 757, in diminuzione (-168) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 925 casi.

601 sono i guariti, in aumento (15) rispetto ai 586 di ieri, mentre si registrano 10 decessi, a differenza delle 11 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 55 (ieri erano 48); i ricoverati con sintomi sono 494 (ieri 485), mentre sono 19.326 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 18.585.

Il totale dei positivi si attesta a 19.875 casi, i guariti attualmente sono 314.071, mentre 7.339 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 19.875 757 925 -168 -18,16% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 314.071 601 586 15 2,56% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 7.339 10 11 -1 -9,09% [▼] TOTALE CASI: 341.285 1.368 1.522 -154 -10,12% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 55 48 7 14,58% [▼] TAMPONI ESEGUITI 9.368 9.455 -87 -0,92% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 14,6%. Media mensile positivi 777.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

104.858.805



Persone vaccinate

47.792.071

88,49 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 341.285

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 90.191 (189)

Catania: 88.065 (351)

Messina: 41.417 (336)

Siracusa: 27.588 (110)

Trapani: 22.763 (89)

Ragusa: 21.083 (34)

Caltanissetta: 20.093 (115)

Agrigento: 19.790 (106)

Enna: 10.295 (38)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 5.364.852

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 992.464 (63.117) (6.119)

Veneto: 574.858 (58.405) (4.016)

Campania: 515.077 (25.205) (2.256)

Emilia-Romagna: 487.168 (39.967) (2.451)

Lazio: 455.344 (36.204) (2.409)

Piemonte: 425.688 (24.617) (2.326)

Sicilia: 341.285 (19.875) (1.368)

Toscana: 315.974 (15.889) (1.282)

Puglia: 286.658 (6.830) (677)

Friuli Venezia Giulia: 143.346 (8.321) (964)

Liguria: 133.551 (8.126) (1.007)

Marche: 132.734 (6.517) (703)

Calabria: 100.200 (8.395) (559)

P.A. Bolzano: 96.094 (6.192) (359)

Abruzzo: 92.916 (6.625) (446)

Sardegna: 82.101 (3.924) (182)

Umbria: 70.819 (3.426) (372)

P.A. Trento: 55.959 (3.015) (301)

Basilicata: 32.910 (1.722) (165)

Molise: 15.471 (227) (10)

Valle d’Aosta: 14.235 (873) (92)

Fonte dati: Ministero della Salute