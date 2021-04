1.301 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 105 nel messinese, 24 le vittime

Situazione Covid-19 al 17 aprile 2021.

Sono 1.301 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.370) a fronte di 10.854 tamponi (ieri 10.700), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 11,98%. Media mensile positivi 1.079,2.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 602, in aumento (501) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 101 casi.

675 sono i guariti, in diminuzione (-573) rispetto ai 1.248 di ieri, mentre si registrano 24 decessi, a differenza delle 21 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 189 (ieri erano 189); i ricoverati con sintomi sono 1.216 (ieri 1.210), mentre sono 24.072 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 23.476.

Il totale dei positivi si attesta a 25.477 casi, i guariti attualmente sono 164.015, mentre 5.152 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 25.477 602 101 501 496,04% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 164.015 675 1.248 -573 -45,91% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 5.152 24 21 3 14,29% [▼] TOTALE CASI: 194.644 1.301 1.370 -69 -5,04% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 189 189 0 0,00% [▲] TAMPONI ESEGUITI 10.854 10.700 154 1,44% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 11,98%. Media mensile positivi 1079,2.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

Totale somministrazioni vaccini: 14.785.115 Persone vaccinate: 4.374.184

IN SICILIA

Totale casi regionali: 194.644

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 60.279 (458)

Catania: 49.670 (186)

Messina: 23.316 (105)

Siracusa: 13.664 (96)

Trapani: 12.403 (74)

Ragusa: 10.479 (131)

Caltanissetta: 9.633 (53)

Agrigento: 9.625 (172)

Enna: 5.575 (26)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 3.857.443

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 779.737 (67.801) (2.546)

Veneto: 400.689 (26.643) (940)

Campania: 368.715 (92.250) (2.232)

Emilia-Romagna: 357.231 (63.691) (1.076)

Piemonte: 333.037 (22.403) (865)

Lazio: 309.351 (50.828) (1.378)

Puglia: 218.953 (51.515) (1.525)

Toscana: 215.620 (26.370) (1.150)

Sicilia: 194.644 (25.477) (1.301)

Friuli Venezia Giulia: 102.902 (9.732) (155)

Liguria: 95.930 (6.969) (321)

Marche: 94.223 (7.629) (341)

P.A. Bolzano: 70.326 (346) (79)

Abruzzo: 69.126 (9.871) (180)

Calabria: 54.489 (13.692) (472)

Umbria: 53.093 (3.461) (114)

Sardegna: 51.192 (17.844) (320)

P.A. Trento: 42.965 (1.377) (88)

Basilicata: 22.061 (5.735) (216)

Molise: 12.822 (655) (33)

Valle d’Aosta: 10.337 (1.019) (38)