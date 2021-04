1.288 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 98 nel messinese, 10 le vittime

Situazione Covid-19 al 21 aprile 2021.

Sono 1.288 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.148) a fronte di 9.924 tamponi (ieri 9.606), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 12,97%. Media mensile positivi 1.126,8.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 289, in aumento (1.712) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -1.423 casi.

989 sono i guariti, in diminuzione (-1.546) rispetto ai 2.535 di ieri, mentre si registrano 10 decessi, a differenza delle 36 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 182 (ieri erano 180); i ricoverati con sintomi sono 1.274 (ieri 1.255), mentre sono 23.732 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 23.464.

Il totale dei positivi si attesta a 25.188 casi, i guariti attualmente sono 168.672, mentre 5.218 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 25.188 289 -1.423 1.712 -120,31% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 168.672 989 2.535 -1.546 -60,99% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 5.218 10 36 -26 -72,22% [▲] TOTALE CASI: 199.078 1.288 1.148 140 12,20% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 182 180 2 1,11% [▲] TAMPONI ESEGUITI 9.924 9.606 318 3,31% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 12,97%. Media mensile positivi 1.126,8.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

Totale somministrazioni vaccini: 15.894.532 Persone vaccinate: 4.654.357

IN SICILIA

Totale casi regionali: 199.078

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 61.762 (298)

Catania: 50.876 (517)

Messina: 23.705 (98)

Siracusa: 13.983 (98)

Trapani: 12.613 (43)

Ragusa: 10.656 (7)

Caltanissetta: 9.972 (110)

Agrigento: 9.831 (90)

Enna: 5.680 (27)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 3.904.899

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 786.324 (57.790) (2.095)

Veneto: 403.971 (24.593) (1.094)

Campania: 375.380 (91.885) (1.881)

Emilia-Romagna: 360.694 (58.533) (760)

Piemonte: 336.489 (19.828) (1.026)

Lazio: 313.515 (47.746) (1.161)

Puglia: 223.136 (49.353) (1.141)

Toscana: 218.929 (24.473) (936)

Sicilia: 199.078 (25.188) (1.288)

Friuli Venezia Giulia: 103.715 (8.902) (263)

Liguria: 96.949 (6.280) (266)

Marche: 95.236 (7.257) (388)

P.A. Bolzano: 70.569 (527) (114)

Abruzzo: 69.812 (9.514) (163)

Calabria: 56.066 (14.129) (471)

Umbria: 53.430 (3.152) (108)

Sardegna: 52.316 (17.944) (303)

P.A. Trento: 43.268 (1.234) (120)

Basilicata: 22.573 (5.839) (173)

Molise: 12.935 (577) (47)

Valle d’Aosta: 10.514 (891) (46)