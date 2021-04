1.229 i nuovi casi di Covid in Sicilia, media mensile positivi 924,43

Situazione Covid-19 al 10 aprile 2021.

Sono 1.229 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.505) a fronte di 9.222 tamponi (ieri 11.097), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 13,32%. Media mensile positivi 924,43.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 439, in aumento (5.214) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -4.775 casi.

776 sono i guariti, in diminuzione (-5.246) rispetto ai 6.022 di ieri, mentre si registrano 14 decessi, a differenza delle 258 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 164 (ieri erano 168); i ricoverati con sintomi sono 1.152 (ieri 1.149), mentre sono 20.875 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 20.435.

Il totale dei positivi si attesta a 22.191 casi, i guariti attualmente sono 158.147, mentre 5.029 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 22.191 439 -4.775 5.214 -109,19% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 158.147 776 6.022 -5.246 -87,11% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 5.029 14 258 -244 -94,57% [▼] TOTALE CASI: 185.367 1.229 1.505 -276 -18,34% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 164 168 -4 -2,38% [▼] TAMPONI ESEGUITI 9.222 11.097 -1.875 -16,90% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 13,32%. Media mensile positivi 924,43.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

Totale somministrazioni vaccini: 12.652.847 Persone vaccinate: 3.853.704

IN SICILIA

Totale casi regionali: 185.367

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 57.040 (433)

Catania: 47.668 (205)

Messina: 22.431 (114)

Siracusa: 12.843 (159)

Trapani: 11.883 (53)

Ragusa: 10.093 (51)

Caltanissetta: 9.166 (80)

Agrigento: 8.929 (114)

Enna: 5.314 (20)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 3.754.077

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 764.611 (79.038) (2.974)

Veneto: 394.336 (32.535) (1.054)

Campania: 355.186 (91.378) (2.069)

Emilia-Romagna: 349.822 (67.432) (1.525)

Piemonte: 325.204 (28.673) (1.267)

Lazio: 300.043 (52.389) (1.463)

Puglia: 209.171 (51.558) (1.804)

Toscana: 207.986 (27.912) (1.177)

Sicilia: 185.367 (22.191) (1.229)

Friuli Venezia Giulia: 101.201 (11.422) (392)

Liguria: 93.597 (7.802) (410)

Marche: 92.076 (8.178) (414)

P.A. Bolzano: 69.944 (483) (87)

Abruzzo: 67.743 (10.226) (238)

Umbria: 52.309 (4.107) (152)

Calabria: 51.088 (12.409) (477)

Sardegna: 48.740 (16.794) (425)

P.A. Trento: 42.328 (1.740) (107)

Basilicata: 20.735 (5.003) (171)

Molise: 12.577 (673) (54)

Valle d’Aosta: 10.013 (1.142) (78)