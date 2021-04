1.222 i nuovi casi di Covid in Sicilia, media mensile positivi 790,56

Situazione Covid-19 al 2 aprile 2021.

Sono 1.222 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 51) a fronte di 8.709 tamponi (ieri 10.305), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 14,03%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 1.141, in aumento (1.191) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -50 casi.

66 sono i guariti, in diminuzione (-16) rispetto ai 82 di ieri, mentre si registrano 15 decessi, a differenza delle 19 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 150 (ieri erano 143); i ricoverati con sintomi sono 898 (ieri 896), mentre sono 19.963 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 18.831.

Il totale dei positivi si attesta a 21.011 casi, i guariti attualmente sono 150.954, mentre 4.662 è il numero delle vittime ad oggi.

Totale somministrazioni vaccini 10.591.038

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 21.011 1.141 -50 1.191 -2.382,00% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 150.954 66 82 -16 -19,51% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 4.662 15 19 -4 -21,05% [▲] TOTALE CASI: 176.627 1.222 51 1.171 2.296,08% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 150 143 7 4,90% [▼] TAMPONI ESEGUITI 8.709 10.305 -1.596 -15,49% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 14,03%. Media mensile positivi 790,56.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

IN SICILIA

Totale casi regionali: 176.627

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 53.629 (463)

Catania: 46.217 (162)

Messina: 21.671 (132)

Siracusa: 12.239 (27)

Trapani: 11.496 (113)

Ragusa: 9.643 (80)

Caltanissetta: 8.529 (109)

Agrigento: 8.134 (103)

Enna: 5.069 (33)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 3.629.000

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 743.908 (96.656) (3.941)

Veneto: 386.038 (37.999) (1.567)

Campania: 341.604 (91.770) (2.057)

Emilia-Romagna: 339.440 (73.249) (1.830)

Piemonte: 313.806 (34.369) (1.942)

Lazio: 289.203 (51.141) (1.918)

Toscana: 198.645 (28.676) (1.640)

Puglia: 197.425 (48.747) (2.044)

Sicilia: 176.627 (21.011) (1.222)

Friuli Venezia Giulia: 98.723 (14.304) (513)

Liguria: 90.506 (7.393) (472)

Marche: 89.284 (8.867) (651)

P.A. Bolzano: 69.201 (665) (134)

Abruzzo: 65.931 (10.340) (424)

Umbria: 51.271 (4.754) (189)

Calabria: 47.945 (10.801) (465)

Sardegna: 46.327 (15.031) (473)

P.A. Trento: 41.485 (2.734) (114)

Basilicata: 19.805 (4.956) (166)

Molise: 12.361 (834) (55)

Valle d’Aosta: 9.465 (998) (115)