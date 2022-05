1.155 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 10 le vittime

Situazione Covid-19 al 12 maggio 2022.

Sono 1.155 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 3.208).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -3.016, in diminuzione (-1.255) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -1.761 casi.

4.161 sono i guariti, in diminuzione (-803) rispetto ai 4.964 di ieri, mentre si registrano 10 decessi, a differenza delle 5 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 34 (ieri erano 32), i ricoverati con sintomi sono 683 (ieri 696), mentre sono 97.269 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 100.274.

Il totale dei positivi si attesta a 97.986 casi, i guariti attualmente sono 1.039.746, mentre 10.737 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 97.986 -3.016 -1.761 -1.255 71,27% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.039.746 4.161 4.964 -803 -16,18% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 10.737 10 5 5 100,00% [▼] TOTALE CASI: 1.148.469 1.155 3.208 -2.053 -64,00% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 34 32 2 6,25% [▼] TAMPONI ESEGUITI 3.575 4.646 -1.071 -23,05% Media mensile positivi 3.466.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

137.201.225



Persone vaccinate

49.383.876

91,46 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.148.469

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 274.467 (210)

Catania: 238.727 (157)

Messina: 165.234 (121)

Siracusa: 104.553 (107)

Agrigento: 90.809 (83)

Trapani: 89.184 (184)

Ragusa: 83.435 (73)

Caltanissetta: 68.877 (121)

Enna: 33.183 (99)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 16.954.784 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.831.859 (136.409) (6.092)

Veneto: 1.716.332 (53.295) (3.932)

Campania: 1.660.375 (150.754) (4.733)

Lazio: 1.528.501 (146.262) (3.829)

Emilia-Romagna: 1.449.920 (41.460) (3.578)

Piemonte: 1.171.535 (37.622) (1.612)

Sicilia: 1.148.469 (97.986) (980)

Toscana: 1.124.848 (41.072) (2.357)

Puglia: 1.102.284 (91.438) (2.880)

Marche: 460.176 (5.876) (1.317)

Liguria: 438.795 (13.116) (987)

Abruzzo: 391.588 (30.602) (1.483)

Calabria: 374.647 (70.316) (1.212)

Friuli Venezia Giulia: 371.718 (23.364) (798)

Sardegna: 294.931 (23.958) (1.272)

Umbria: 277.339 (10.265) (828)

P.A. Bolzano: 214.673 (3.347) (346)

P.A. Trento: 164.617 (3.034) (326)

Basilicata: 133.101 (29.052) (400)

Molise: 63.243 (8.204) (283)

Valle d’Aosta: 35.833 (1.251) (72)

Fonte dati: Ministero della Salute