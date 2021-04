1.148 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 125 nel messinese, 36 le vittime

Situazione Covid-19 al 20 aprile 2021.

Sono 1.148 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.123) a fronte di 9.606 tamponi (ieri 7.405), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 11,95%. Media mensile positivi 1.106,06.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -1.423, in diminuzione (-1.987) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 564 casi.

2.535 sono i guariti, in aumento (1.986) rispetto ai 549 di ieri, mentre si registrano 36 decessi, a differenza delle 10 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 180 (ieri erano 176); i ricoverati con sintomi sono 1.255 (ieri 1.262), mentre sono 23.464 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 24.884.

Il totale dei positivi si attesta a 24.899 casi, i guariti attualmente sono 167.683, mentre 5.208 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 24.899 -1.423 564 -1.987 -352,30% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 167.683 2.535 549 1.986 361,75% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 5.208 36 10 26 260,00% [▲] TOTALE CASI: 197.790 1.148 1.123 25 2,23% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 180 176 4 2,27% [▲] TAMPONI ESEGUITI 9.606 7.405 2.201 29,72% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 11,95%. Media mensile positivi 1.106,06.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

Totale somministrazioni vaccini: 15.674.080 Persone vaccinate: 4.597.263

IN SICILIA

Totale casi regionali: 197.790

Palermo: 61.464 (431)

Catania: 50.359 (262)

Messina: 23.607 (125)

Siracusa: 13.885 (49)

Trapani: 12.570 (108)

Ragusa: 10.649 (26)

Caltanissetta: 9.862 (64)

Agrigento: 9.741 (49)

Enna: 5.653 (34)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 3.891.063

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 784.229 (58.319) (1.670)

Veneto: 402.877 (25.455) (930)

Campania: 373.499 (91.787) (1.750)

Emilia-Romagna: 359.941 (60.963) (740)

Piemonte: 335.463 (20.764) (988)

Lazio: 312.354 (49.176) (926)

Puglia: 221.995 (49.799) (1.180)

Toscana: 217.993 (25.071) (644)

Sicilia: 197.790 (24.899) (1.148)

Friuli Venezia Giulia: 103.452 (8.958) (277)

Liguria: 96.683 (6.483) (292)

Marche: 94.848 (7.261) (211)

P.A. Bolzano: 70.455 (413) (56)

Abruzzo: 69.650 (9.505) (170)

Calabria: 55.595 (14.034) (450)

Umbria: 53.322 (3.304) (102)

Sardegna: 52.013 (17.979) (271)

P.A. Trento: 43.148 (1.253) (85)

Basilicata: 22.400 (5.786) (146)

Molise: 12.888 (585) (3)

Valle d’Aosta: 10.468 (921) (35)