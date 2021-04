1.123 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 87 nel messinese, 10 le vittime

Situazione Covid-19 al 19 aprile 2021.

Sono 1.123 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 875) a fronte di 7.405 tamponi (ieri 8.149), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 15,16%. Media mensile positivi 1.091,1.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 564, in aumento (283) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 281 casi.

549 sono i guariti, in diminuzione (-35) rispetto ai 584 di ieri, mentre si registrano 10 decessi, invariati rispetto alle 10 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 176 (ieri erano 187); i ricoverati con sintomi sono 1.262 (ieri 1.212), mentre sono 24.884 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 24.359.

Il totale dei positivi si attesta a 26.322 casi, i guariti attualmente sono 165.148, mentre 5.172 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 26.322 564 281 283 100,71% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 165.148 549 584 -35 -5,99% [=] DECEDUTI – TOTALI: 5.172 10 10 0 0,00% [▲] TOTALE CASI: 196.642 1.123 875 248 28,34% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 176 187 -11 -5,88% [▼] TAMPONI ESEGUITI 7.405 8.149 -744 -9,13% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 15,16%. Media mensile positivi 1091,1.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

Totale somministrazioni vaccini: 15.352.790 Persone vaccinate: 4.507.326

IN SICILIA

Totale casi regionali: 196.642

Palermo: 61.033 (508)

Catania: 50.097 (221)

Messina: 23.482 (87)

Siracusa: 13.836 (79)

Trapani: 12.462 (26)

Ragusa: 10.623 (68)

Caltanissetta: 9.798 (96)

Agrigento: 9.692 (14)

Enna: 5.619 (24)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 3.878.994

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 782.559 (59.532) (1.040)

Veneto: 401.947 (26.522) (497)

Campania: 371.749 (92.201) (1.334)

Emilia-Romagna: 359.206 (63.287) (877)

Piemonte: 334.475 (21.584) (687)

Lazio: 311.428 (50.458) (950)

Puglia: 220.815 (50.426) (584)

Toscana: 217.349 (25.713) (771)

Sicilia: 196.642 (26.322) (1.123)

Friuli Venezia Giulia: 103.175 (9.395) (52)

Liguria: 96.391 (6.699) (202)

Marche: 94.637 (7.386) (137)

P.A. Bolzano: 70.399 (358) (10)

Abruzzo: 69.480 (9.758) (97)

Calabria: 55.145 (13.863) (156)

Umbria: 53.220 (3.296) (14)

Sardegna: 51.742 (18.007) (199)

P.A. Trento: 43.063 (1.315) (13)

Basilicata: 22.254 (5.746) (47)

Molise: 12.885 (642) (7)

Valle d’Aosta: 10.433 (979) (67)