1.120 i nuovi casi di Covid in Sicilia, media mensile positivi 939,13

Situazione Covid-19 all’11 aprile 2021.

Sono 1.120 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.229) a fronte di 7.447 tamponi (ieri 9.222), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 15,03%. Media mensile positivi 939,13.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 780, in aumento (341) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 439 casi.

331 sono i guariti, in diminuzione (-445) rispetto ai 776 di ieri, mentre si registrano 9 decessi, a differenza delle 14 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 171 (ieri erano 164); i ricoverati con sintomi sono 1.148 (ieri 1.152), mentre sono 21.652 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 20.875.

Il totale dei positivi si attesta a 22.971 casi, i guariti attualmente sono 158.478, mentre 5.038 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 22.971 780 439 341 77,68% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 158.478 331 776 -445 -57,35% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 5.038 9 14 -5 -35,71% [▼] TOTALE CASI: 186.487 1.120 1.229 -109 -8,87% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 171 164 7 4,27% [▼] TAMPONI ESEGUITI 7.447 9.222 -1.775 -19,25% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 15,03%. Media mensile positivi 939,13.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

Totale somministrazioni vaccini: 12.920.208 Persone vaccinate: 3.908.326

IN SICILIA

Totale casi regionali: 186.487

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 57.471 (431)

Catania: 47.780 (112)

Messina: 22.593 (162)

Siracusa: 12.985 (142)

Trapani: 11.948 (65)

Ragusa: 10.157 (64)

Caltanissetta: 9.215 (49)

Agrigento: 8.995 (66)

Enna: 5.343 (29)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 3.769.814

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 766.913 (79.480) (2.302)

Veneto: 395.207 (31.807) (871)

Campania: 357.040 (91.651) (1.854)

Emilia-Romagna: 350.988 (66.625) (1.170)

Piemonte: 326.576 (28.372) (1.372)

Lazio: 301.718 (52.060) (1.675)

Puglia: 210.530 (52.047) (1.359)

Toscana: 209.208 (27.758) (1.222)

Sicilia: 186.487 (22.971) (1.120)

Friuli Venezia Giulia: 101.409 (11.111) (208)

Liguria: 93.932 (7.776) (335)

Marche: 92.482 (8.205) (406)

P.A. Bolzano: 70.013 (458) (74)

Abruzzo: 68.002 (10.460) (259)

Umbria: 52.444 (4.030) (135)

Calabria: 51.681 (12.556) (593)

Sardegna: 49.109 (17.081) (369)

P.A. Trento: 42.421 (1.653) (93)

Basilicata: 20.984 (5.143) (249)

Molise: 12.615 (651) (38)

Valle d’Aosta: 10.055 (1.110) (42)