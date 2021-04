1.069 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 101 nel messinese, 13 le vittime

Situazione Covid-19 al 26 aprile 2021.

Sono 1.069 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.061) a fronte di 7.958 tamponi (ieri 6.673), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 13,43%. Media mensile positivi 1.172,6.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 581, in aumento (282) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 299 casi.

475 sono i guariti, in diminuzione (-281) rispetto ai 756 di ieri, mentre si registrano 13 decessi, a differenza delle 6 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 174 (ieri erano 171); i ricoverati con sintomi sono 1.254 (ieri 1.244), mentre sono 24.663 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 24.095.

Il totale dei positivi si attesta a 26.091 casi, i guariti attualmente sono 173.249, mentre 5.305 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 26.091 581 299 282 94,31% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 173.249 475 756 -281 -37,17% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 5.305 13 6 7 116,67% [▲] TOTALE CASI: 204.645 1.069 1.061 8 0,75% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 174 171 3 1,75% [▲] TAMPONI ESEGUITI 7.958 6.673 1.285 19,26% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 13,43%. Media mensile positivi 1.172,6.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

Totale somministrazioni vaccini: 17.751.562 Persone vaccinate: 5.215.459

IN SICILIA

Totale casi regionali: 204.645

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 63.771 (584)

Catania: 52.135 (210)

Messina: 24.203 (101)

Siracusa: 14.456 (37)

Trapani: 12.773 (19)

Ragusa: 11.058 (66)

Caltanissetta: 10.327 (33)

Agrigento: 10.167 (1)

Enna: 5.755 (18)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 3.971.114

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 796.289 (52.964) (872)

Veneto: 408.365 (23.507) (535)

Campania: 384.410 (91.719) (1.282)

Emilia-Romagna: 365.715 (48.523) (936)

Piemonte: 341.419 (17.089) (568)

Lazio: 319.462 (46.623) (964)

Puglia: 229.658 (48.728) (477)

Toscana: 223.551 (22.671) (737)

Sicilia: 204.645 (26.091) (1.069)

Friuli Venezia Giulia: 104.537 (8.265) (100)

Liguria: 98.354 (6.068) (200)

Marche: 96.543 (6.412) (123)

P.A. Bolzano: 70.877 (802) (4)

Abruzzo: 70.615 (9.057) (97)

Calabria: 58.291 (14.871) (185)

Umbria: 53.940 (2.985) (25)

Sardegna: 53.590 (17.760) (135)

P.A. Trento: 43.650 (1.160) (16)

Basilicata: 23.338 (6.064) (50)

Molise: 13.119 (639) (16)

Valle d’Aosta: 10.746 (814) (53)