1.061 i nuovi casi di Covid in Sicilia, media mensile positivi 1.166,63

Situazione Covid-19 al 25 aprile 2021.

Sono 1.061 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.095) a fronte di 6.673 tamponi (ieri 9.313), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 15,89%. Media mensile positivi 1.166,63.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 299, in aumento (372) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -73 casi.

756 sono i guariti, in diminuzione (-391) rispetto ai 1.147 di ieri, mentre si registrano 6 decessi, a differenza delle 21 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 171 (ieri erano 179); i ricoverati con sintomi sono 1.244 (ieri 1.234), mentre sono 24.095 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 23.798.

Il totale dei positivi si attesta a 25.510 casi, i guariti attualmente sono 172.774, mentre 5.292 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 25.510 299 -73 372 -509,59% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 172.774 756 1.147 -391 -34,09% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 5.292 6 21 -15 -71,43% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 203.576 1.061 1.095 -34 -3,11% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 171 179 -8 -4,47% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 6.673 9.313 -2.640 -28,35% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 15,89%. Media mensile positivi 1166,63.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

Totale somministrazioni vaccini: 17.473.753 Persone vaccinate: 5.156.388

IN SICILIA

Totale casi regionali: 203.576

Palermo: 63.187 (378)

Catania: 51.925 (148)

Messina: 24.102 (146)

Siracusa: 14.419 (123)

Trapani: 12.754 (26)

Ragusa: 10.992 (116)

Caltanissetta: 10.294 (65)

Agrigento: 10.166 (55)

Enna: 5.737 (4)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 3.962.674

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 795.417 (57.622) (1.967)

Veneto: 407.830 (23.312) (788)

Campania: 383.128 (92.331) (1.854)

Emilia-Romagna: 364.782 (50.481) (1.001)

Piemonte: 340.851 (17.473) (978)

Lazio: 318.498 (46.837) (1.185)

Puglia: 229.181 (49.271) (1.203)

Toscana: 222.814 (22.846) (955)

Sicilia: 203.576 (25.510) (1.061)

Friuli Venezia Giulia: 104.437 (8.301) (184)

Liguria: 98.154 (6.125) (225)

Marche: 96.420 (6.580) (299)

P.A. Bolzano: 70.873 (799) (67)

Abruzzo: 70.519 (9.145) (179)

Calabria: 58.106 (14.906) (484)

Umbria: 53.915 (3.025) (105)

Sardegna: 53.455 (17.883) (290)

P.A. Trento: 43.634 (1.203) (91)

Basilicata: 23.288 (6.120) (163)

Molise: 13.103 (650) (29)

Valle d’Aosta:¬†10.693¬†(792)¬†(50)