1.061 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 69 nel messinese, 23 decessi

Situazione Covid-19 al 29 aprile 2021.

Sono 1.061 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 980) a fronte di 10.655 tamponi (ieri 9.291), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 9,95%. Media mensile positivi 1.213,56.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -128, in aumento (585) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -713 casi.

1.166 sono i guariti, in diminuzione (-497) rispetto ai 1.663 di ieri, mentre si registrano 23 decessi, a differenza delle 30 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 168 (ieri erano 172); i ricoverati con sintomi sono 1.201 (ieri 1.222), mentre sono 23.875 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 23.978.

Il totale dei positivi si attesta a 25.244 casi, i guariti attualmente sono 176.991, mentre 5.391 è il numero delle vittime ad oggi.

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 25.244 -128 -713 585 -82,05% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 176.991 1.166 1.663 -497 -29,89% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 5.391 23 30 -7 -23,33% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 207.626 1.061 980 81 8,27% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 168 172 -4 -2,33% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 10.655 9.291 1.364 14,68% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 9,95%. Media mensile positivi 1.213,56.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA Totale somministrazioni vaccini

18.886.925

Persone vaccinate

5.568.648



IN SICILIA

Totale casi regionali: 207.626

Totale ed incremento casi

Palermo: 64.560 (256)

Catania: 53.110 (330)

Messina: 24.393 (69)

Siracusa: 14.690 (130)

Trapani: 12.904 (51)

Ragusa: 11.259 (75)

Caltanissetta: 10.520 (73)

Agrigento: 10.404 (63)

Enna: 5.786 (14)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 4.009.208

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 802.406 (52.074) (2.306)

Veneto: 411.111 (22.255) (935)

Campania: 389.894 (91.885) (1.986)

Emilia-Romagna: 368.045 (43.651) (979)

Piemonte: 344.357 (16.121) (1.084)

Lazio: 322.603 (45.362) (1.124)

Puglia: 233.497 (48.429) (1.501)

Toscana: 225.972 (21.127) (1.052)

Sicilia: 207.626 (25.244) (1.061)

Friuli Venezia Giulia: 105.048 (7.627) (213)

Liguria: 99.140 (5.505) (301)

Marche: 97.375 (6.182) (308)

Abruzzo: 71.067 (8.551) (195)

P.A. Bolzano: 71.056 (962) (70)

Calabria: 59.670 (14.952) (473)

Umbria: 54.322 (2.955) (188)

Sardegna: 54.260 (17.235) (207)

P.A. Trento: 43.902 (1.062) (70)

Basilicata: 23.784 (6.160) (169)

Molise: 13.189 (606) (37)

Valle d’Aosta:¬†10.884¬†(764)¬†(61)