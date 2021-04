1.014 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 124 nel messinese

Situazione Covid-19 al 3 aprile 2021.

Sono 1.014 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.222) a fronte di 8.209 tamponi (ieri 8.709), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 12,35%. Media mensile positivi 805,7.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 914, in diminuzione (-227) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 1.141 casi.

86 sono i guariti, in aumento (20) rispetto ai 66 di ieri, mentre si registrano 14 decessi, a differenza delle 15 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 152 (ieri erano 150); i ricoverati con sintomi sono 902 (ieri 898), mentre sono 20.871 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 19.963.

Il totale dei positivi si attesta a 21.925 casi, i guariti attualmente sono 151.040, mentre 4.676 è il numero delle vittime ad oggi.

Totale somministrazioni vaccini 10.949.510

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 21.925 914 1.141 -227 -19,89% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 151.040 86 66 20 30,30% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 4.676 14 15 -1 -6,67% [▼] TOTALE CASI: 177.641 1.014 1.222 -208 -17,02% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 152 150 2 1,33% [▼] TAMPONI ESEGUITI 8.209 8.709 -500 -5,74% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 12,35%. Media mensile positivi 805,7.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

IN SICILIA

Totale casi regionali: 177.641

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 53.989 (360)

Catania: 46.440 (223)

Messina: 21.795 (124)

Siracusa: 12.242 (3)

Trapani: 11.515 (19)

Ragusa: 9.699 (56)

Caltanissetta: 8.605 (76)

Agrigento: 8.265 (131)

Enna: 5.091 (22)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 3.650.247

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 748.040 (94.125) (4.132)

Veneto: 387.601 (37.503) (1.563)

Campania: 343.918 (92.082) (2.314)

Emilia-Romagna: 341.218 (72.480) (1.789)

Piemonte: 315.933 (34.036) (2.127)

Lazio: 290.834 (51.952) (1.631)

Toscana: 200.118 (28.709) (1.473)

Puglia: 199.567 (50.166) (2.142)

Sicilia: 177.641 (21.925) (1.014)

Friuli Venezia Giulia: 99.175 (14.032) (452)

Liguria: 90.966 (7.612) (460)

Marche: 89.863 (8.832) (579)

P.A. Bolzano: 69.343 (641) (145)

Abruzzo: 66.156 (10.299) (225)

Umbria: 51.377 (4.627) (106)

Calabria: 48.393 (11.056) (448)

Sardegna: 46.655 (15.289) (328)

P.A. Trento: 41.612 (2.640) (127)

Basilicata: 19.899 (4.986) (94)

Molise: 12.394 (818) (33)

Valle d’Aosta: 9.544 (1.045) (79)