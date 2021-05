1.000 i nuovi casi di Covid in Sicilia, media mensile positivi 1.136,06

Situazione Covid-19 all’1 maggio 2021.

Sono 1.000 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 861) a fronte di 9.559 tamponi (ieri 9.047), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 10,46%. Media mensile positivi 1.136,06.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -123, in aumento (225) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -348 casi.

1.113 sono i guariti, in diminuzione (-77) rispetto ai 1.190 di ieri, mentre si registrano 10 decessi, a differenza delle 19 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 167 (ieri erano 165); i ricoverati con sintomi sono 1.136 (ieri 1.172), mentre sono 23.470 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 23.559.

Il totale dei positivi si attesta a 24.773 casi, i guariti attualmente sono 179.294, mentre 5.420 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 24.773 -123 -348 225 -64,66% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 179.294 1.113 1.190 -77 -6,47% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 5.420 10 19 -9 -47,37% [▲] TOTALE CASI: 209.487 1.000 861 139 16,14% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 167 165 2 1,21% [▲] TAMPONI ESEGUITI 9.559 9.047 512 5,66% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 10,46%. Media mensile positivi 1136,06.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA Totale somministrazioni vaccini

19.949.067

Persone vaccinate

5.955.692



IN SICILIA

Totale casi regionali: 209.487

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 65.223 (357)

Catania: 53.518 (193)

Messina: 24.599 (93)

Siracusa: 14.847 (106)

Trapani: 12.968 (14)

Ragusa: 11.362 (102)

Caltanissetta: 10.595 (51)

Agrigento: 10.539 (60)

Enna: 5.836 (24)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 4.035.617

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 806.759 (51.623) (2.139)

Veneto: 412.813 (21.776) (914)

Campania: 393.742 (91.597) (1.950)

Emilia-Romagna: 370.190 (41.330) (941)

Piemonte: 346.275 (15.471) (882)

Lazio: 324.823 (43.295) (1.069)

Puglia: 235.971 (47.767) (1.130)

Toscana: 227.737 (20.399) (895)

Sicilia: 209.487 (24.773) (1.000)

Friuli Venezia Giulia: 105.379 (7.364) (223)

Liguria: 99.635 (5.533) (219)

Marche: 97.964 (6.178) (259)

Abruzzo: 71.444 (8.579) (226)

P.A. Bolzano: 71.277 (1.160) (135)

Calabria: 60.411 (15.057) (337)

Sardegna: 54.691 (16.976) (184)

Umbria: 54.538 (2.881) (96)

P.A. Trento: 44.077 (1.132) (78)

Basilicata: 24.155 (6.292) (199)

Molise: 13.259 (632) (31)

Valle d’Aosta: 10.990 (727) (58)