📽 Frana sulla Statale 113 a Gliaca, l’Anas procede con i lavori di bonifica

Il 3 aprile 2025 sono stati avviati gli interventi di messa in sicurezza in località Gliaca di Piraino, lungo la strada statale 113, in prossimità della Torre delle Ciavole. L’operazione eseguita dal personale specializzato dell’Anas, ha intrapreso un’azione di bonifica mirata all’eliminazione dei pericoli residui legati alla frana recentemente verificatasi.

Gli operatori rocciatori stanno intervenendo sul costone roccioso prospiciente la carreggiata, dove si era registrato il cedimento di una parte della rete di contenimento. Tale rete, precedentemente installata per la protezione della parete, aveva subito danni significativi a seguito del distacco di materiale roccioso. I tecnici incaricati stanno quindi procedendo al distacco controllato delle masse instabili ancora presenti, in modo da prevenire ulteriori movimenti del terreno.

A seguire, l’Anas provvederà al ripristino completo della rete di protezione danneggiata, con l’obiettivo di ristabilire adeguate condizioni di sicurezza per consentire la ripresa del transito veicolare lungo l’arteria stradale.

Il tratto interessato è di rilevanza strategica per la viabilità della zona e il completamento dei lavori rappresenta un passaggio necessario per garantire la tutela degli utenti della strada.

